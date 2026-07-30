Kto na Majową Łąkę? SBO i kolejny etap rozbudowy parku

Fot. CIM

Park Majowe w rozkwicie. I to dosłownym. Jego zielona powierzchnia znów zostanie powiększona. Tym razem od ul. Andrzejewskiego, gdzie zostanie zaaranżowana Majowa Łąka.

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Teraz to osiedlowe klepisko, zajmujące spory teren: od dzikiego parkingu aż po plac zabaw. Jednak jest szansa, że jeszcze w tym roku zmieni się nie do poznania. Zostanie bowiem włączony w park nowymi alejkami, oświetleniem i tzw. zielenią urządzoną.

„W sąsiedztwie terenu już obsadzonego młodymi drzewami powstanie słoneczna część parku Majowe. Ze względu na potrzebę zachowania niezakłóconego funkcjonowania stacji kontroli jakości powietrza, będzie to obszar zagospodarowany niższą zielenią, która nie ograniczy ruchu mas powietrza w kierunku stacji. Duże łany kwietnych łąk i ozdobnych traw falujących na sztucznie ukształtowanych pagórkach, leżaki, hamaki i rozległy trawnik rekreacyjny to plan na leniwe letnie popołudnie w nowej części lubianego przez mieszkańców lewobrzeża terenu rekreacyjnego – tak zakres inwestycji został przedstawiony we flagowym miejskim programie „Parki dla Szczecinian”, który zakłada – do roku 2029 – budowę lub rozbudowę w sumie ponad 30 zielonych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w Szczecinie.

Faktycznie, zostanie posadzonych 30 drzew (m.in. sosny, robinie i wierzby), mnóstwo krzewów (tawuły, róże, budleje, derenie, jaśminowce i kaliny koralowe), setki bylin, traw ozdobnych i pnączy. Zostanie zaaranżowana kwietna łąka.

– Teren zostanie oczyszczony i uporządkowany. Przy wytyczonych alejkach o mineralnej nawierzchni stanąbetonowe siedziska. Na nowych trawnikach pojawią się ławki, plenerowe leżaki i hamaki. Ciekawym elementem będzie również efektowna drewniana pergola. Najważniejsza będzie jednak nowa, atrakcyjnie zaaranżowana zieleń, która stworzy idealne warunki do odpoczynku – zapowiada Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Centralną część przyszłej Majowej Łąki wypełni starannie zaprojektowana kompozycja roślin ozdobnych, atrakcyjna przez cały rok i zmieniająca swój wygląd wraz z porami roku. W sąsiedztwie placu zabaw pojawią się głównie trawy ozdobne oraz wielopniowe wierzby. Z kolei od strony ul. Andrzejewskiego zaplanowano drzewa i krzewy pełniące funkcję osłonową i dekoracyjną. Nasadzenia od strony wschodniej stworzą zieloną barierę oddzielającą teren rekreacyjny od sąsiadującego parkingu.

Będzie to już III etap rozbudowy Parku Majowe, który powstanie zawdzięcza – przypomnijmy – Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Do realizacji – jak wskazano w specyfikacji warunków zamówienia – w terminie do 23 listopada br. Zainteresowani podjęciem wyzwania (formalnie na Platformie Zakupowej to inwestycja pn. „Plac zabaw na os. Majowym – etap II” – przyp. aut.) mają czas tylko do piątku (31 lipca) na złożenie ofert przetargowych. ©℗

A. NALEWAJKO

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