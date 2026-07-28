Rusza kolejny etap budowy parku. Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku

Tak wygląda dziś ten teren. Fot. Dariusz Gorajski

Park Majowe w Szczecinie czeka kolejny etap rozbudowy. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na zagospodarowanie następnej części terenu przy ul. Andrzejewskiego. Projekt zakłada powstanie nowych miejsc do rekreacji i wypoczynku, a także rozbudowę infrastruktury dla najmłodszych.

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Największe zmiany obejmą strefę zabaw. W planach jest budowa placu wyposażonego w zestawy ze zjeżdżalniami, tunelami i elementami wspinaczkowymi. Pojawią się również huśtawki oraz urządzenia przeznaczone dla młodszych dzieci. Powstaną także alejki o nawierzchni mineralnej i schody terenowe. Ustawione zostaną ławki, leżaki, hamaki, stojaki rowerowe oraz kosze na odpady. Przestrzeń uzupełnią trawniki oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Realizacja inwestycji będzie kontynuacją projektu rozpoczętego dzięki Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu. W pierwszym etapie uporządkowano teren, wybudowano alejki, zamontowano oświetlenie i przygotowano miejsca do wypoczynku. Z czasem park wzbogacił się również o rosnącą zieleń, która dziś tworzy jego charakter.

– Majowa Łąka to kolejny park realizowany w ramach miejskiego programu „Parki dla Szczecinian”, dzięki któremu mieszkańcy zyskają kilkadziesiąt nowych zielonych zakątków. Prace zakończą się pod koniec roku. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą zgłaszać się do 31 lipca – przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

(dg)

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