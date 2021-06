Książki, wróżki i wszyscy mile widziani

„Dobrze, że wreszcie wracamy do normalności. Chyba wszyscy tęskniliśmy, aby znów móc wyjść do ludzi. Takie spotkanie w parkowym plenerze jest fantastyczne" - mówiła Beata Brzostowska, która wraz z bliskimi uczestniczyła w rodzinnym festynie ekologicznym, jaki w sobotę (26 czerwca) się odbył w parku Nadratowskiego.

Z zaproszenia do udziału ph. „Witajcie w naszej bajce" skorzystało wielu szczecinian. Wśród nich Hanna Jędrzejewska z wnuczkami: Julią (5 l.) oraz Tymkiem (2 l.). Dla których największą atrakcją było tworzenie roślinnych kompozycji w Ogrodzie Wróżek.

- Mamy działkę i uwielbiamy na niej spędzać czas. Zabawy w ziemi, czyli sadzenie oraz pielęgnowanie kwiatów i warzyw, sprawia nam wiele satysfakcji. Tutaj natomiast… dajemy upust fantazji - mówiła pani Hanna, gdy Julia między zielone rozchodniki, białe kamyki i czerwone begonie usadzała różowego misia. - Tęskniliśmy takimi imprezami: pełnymi życia i pozytywnej energii. Przed pandemią braliśmy udział we wszystkich wydarzeniach, jakie odbywały się w parku Nadratowskiego. Ta jest o tyle ciekawsza, że oferuje mnóstwo gier, zabaw i warsztatów dla najmłodszych. Dzieciaki są w swoim żywiole. Bawią się świetnie. Oby więcej takich.

Uwagę przyciągały "Bajkolorki" - fantastyczne obrazki najmłodszych, artystycznie zaaranżowane przez Barbarę Piskorską. Podobnie jak stoisko klimatycznego miejskiego rękodzieła, czyli cuda z tkaniny i włóczki spod ręki „Aktywnej Mamy". Sporym zainteresowaniem cieszył się również pchli targ, podczas którego każdy mógł zdobyć dla siebie skarb z drugiej ręki po okazyjnej cenie. Choćby bransoletki i zabawki od 1 zł za sztukę.

- Festyn daje okazję do fantastycznego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. I do poznania nowych ludzi. Dla mnie najatrakcyjniejsze jest stoisko z książkami dla każdego. Fakt, że jest oblężone najlepiej świadczy o tym, jak po czasie zamknięcia nas wszystkich ciągnie do ludzi - komentowała Beata Brzostowska.

Wiele osób uczestniczących w „bajkowym" festynie ekologicznym deklarowało, że chętnie weźmie udział w podobnych spotkaniach rodzinnych.

- W lipcu zorganizujemy teatr dla najmłodszych, a w sierpniu - kolejny festyn - mówiła Barbara Markowska z RO Drzetowo-Grabowo. - Na razie nie zdradzam szczegółów tych wydarzeń. Zapewniam jednak, że przynajmniej festyn będzie miał równie ekologiczny charakter. Zależy nam bowiem na osiedlu czystym i zielonym. Stawiamy na segregację, wykorzystujemy materiały wtórne, dajemy przedmiotom drugie życie. Bawimy się, ale przy okazji - co najlepiej widać w Ogrodzie Wróżek - edukujemy. Dlatego teraz sadzimy rośliny, bo nam zależy, aby w dzieciach wyrobić dobre nawyki na przyszłość.

Do udziału w plenerowym spotkaniu zaprosiła szczecinian miejscowa Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Polites. Przy wsparciu programu „Społecznik". ©℗

A. NALEWAJKO