Dla osobistej satysfakcji i dobra Szczecina. Głosuj na drzewa i święto ulicy

W jakie miejsca powinny dotrzeć "Wędrujące drzewa"? Która ze szczecińskich ulic będzie miała swoje święto? O tym decydują nasi Czytelnicy - w głosowaniu. Dotychczas ich największym poparciem cieszy się ul. Łokietka. Jednak, wszystko może jeszcze się zdarzyć. Głosowanie potrwa do niedzieli.

„Wędrujące drzewa” to inicjatywa Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. Wyjątkowy projekt, który uzmysławia jak wielki wpływ na estetykę oraz klimat miejskiej przestrzeni - przede wszystkim na jakość życia mieszkańców - wywiera zieleń wysoka.

Gdzie dotrą wędrujące drzewa?

Przez ostatnie dwa lata inicjatywa zdobyła uznanie i sympatię szczecinian, ożywiając kolejne z ulic i placów centrum miasta, zdominowanego przez ścisłą zabudowę. "Wędrujące drzewa" docierały już m.in. na ul. Rayskiego i pl. Zamenhofa, ul. Mściwoja i Rynek Sienny. Miały przystanki w wielu punktach miasta - od pl. Armii Krajowej aż po pl. Orła Białego. Gdzie tym razem podążą?

O to - wraz ze Szczecińskim Ruchem Miejskim - pytamy naszych Czytelników. Zapraszając do udziału w głosowaniu. Na jedno z pięciu miejsc: ul. Łokietka - odcinek od Królowej Jadwigi do Księcia Bogusława X, ul. Jagiellońska - pomiędzy skrzyżowaniami ze Śląską i św. Wojciecha, ul. Mazurska - między al. Papieża Jana Pawła II a pl. Odrodzenia, ul. Kaszubska - odcinek od ul. Drzymały po ul. Narutowicza, a także ul. Pocztowa - w sąsiedztwie kameralnej kawiarni literackiej „Kamienica w lesie”.

- Z 5 wymienionych ulic drzewa przywędrują w tym roku na 3, które zdobędą największą liczbę głosów. Natomiast pierwszy w tym roku Street Day - czyli święto ulicy - zorganizujemy na tej, która w głosowaniu zajmie pierwsze miejsce, czyli uzyska największe poparcie szczecinian - wyjaśnia Piotr Czypicki, lider Szczecińskiego Ruchu Miejskiego oraz inicjator „Wędrujących drzew”.

Głosowanie przez internet i tradycyjnie

Głos można oddać drogą internetową - na naszej stronie www.24kurier.pl albo też wskazać zwycięzcę w tradycyjny sposób - przekazując głos do skrzynki „Kuriera” przy siedzibie redakcji (pl. Hołdu Pruskiego 8). Uwaga: każdy może zagłosować anonimowo i - niestety - tylko raz.

Do tej pory największym poparciem Czytelników cieszy się lokalizacja - w sondzie oznaczona jako nr 1 - przy ul. Łokietka. Wyprzedza inne o 180 punktów. Miejsce drugie zajmuje sąsiedztwo kameralnej kawiarni literackiej "Kamienica w lesie" (nr 5 - ul. Pocztowa). Zaledwie o 6 głosów mniej ma teraz ul. Jagiellońska (nr 2). Szanse pozostałych są niemałe - pozostał cały weekend na głosowanie. Tym bardziej, że - jak wiadomo - rywalizacja nabiera największego tempa tuż przed finałem.

Głosowanie potrwa do niedzieli - 6 czerwca. Będzie tyleż dla osobistej satysfakcji, ileż dla dobra wspólnego. Nie przewidujemy indywidualnych nagród dla uczestników głosowania. Specjalną - dla szczecinian - będzie święto ulicy, na którym wszyscy będą mile widziani już 19 czerwca (sobota). ©℗

A. NALEWAJKO