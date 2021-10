Krzystek krytykuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego

My w Unii Europejskiej zostajemy - to komentarz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że w obszarach prawa, które nie przekazaliśmy kompetencji UE, pierwszeństwo ma polska konstytucja. Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości ostrzegają, że może być to krok do polexitu. Dla ludzi prawicy to jedyny możliwy werdykt, potwierdzający suwerenność Polski.



- Spełnia się czarny scenariusz? Wczorajsza decyzja trybunału to otwarcie drogi do wyjścia Polski z UE - komentuje Piotr Krzystek. - Szczecin od zawsze był miastem europejskim. My zostajemy!

Po tym, jak sędzia Bartłomiej Sochański, były prezydent naszego miasta, ogłosił werdykt TK, prezydent Krzystek zmienił swoje zdjęcie profilowe na Facebooku na unijną flagę. Flaga UE zawisła także w oknie gabinetu Krzystka.

Zdaniem opozycji PiS rozmontowuje polskie sądownictwo. Co jest sprzeczne i z traktatami UE, i z polską konstytucją. Dlatego PiS powinien się podporządkować unijnym standardom. Poza tym wedle opozycji w orzekaniu brali udział sędziowie nieprawidłowo do TK powołani.

Sędzia Sochański argumentował z kolei, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje wyroki, w których kreuje normy prawne w zakresie, w jakim Polska nie przekazała Unii kompetencji. I nasz kraj na to zgodzić się nie może.

PiS wskazuje, że bardzo podobną decyzje wydał między innymi niemiecki Trybunał Konstytucyjny.

"Mamy takie same prawa jak inne państwa. Pragniemy, żeby te prawa były respektowane. Nie jesteśmy w Unii Europejskiej nieproszonym gościem. I dlatego nie zgadzamy się, by traktowano nas jako kraj drugiej kategorii" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, na którego wniosek orzekał TK. ©℗

(as)