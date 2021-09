Kryzys Kościoła. Przełom czy schyłek?

świat równoległy

2021-09-29 10:27:11

Boga ma się w sercu a nie na pokaz u Ojca Tadzia trzymając się za ręce. Za komuny chodziłem do kościoła i na religię do salek katechetycznych. W pracy nikt nie zabronił mi chodzić do kościoła. Pamiętam spotkanie w pracy z sekretarzem POP i jak mu publicznie powiedziałem o mojej wierze. Pamiętam też jak mi wtedy odpowiedział że szanuje moje poglądy i życzy mi wytrwania w tym postanowieniu. Nigdy nie miałem z tego przykrości, ale dzisiaj nie chodzę do kościoła. Skąd 35 lat temu komuch miał rację?