Krajobraz nad Odrą się zmienia

Opustoszał już z TIR-ów, zniknęły też z niego hałdy węgla. Ten widok ogólnego nieładu, który kojarzył się dotąd w tym miejscu wyłącznie z funkcjonującym składem opału i parkowiskiem nad Odrą Zachodnią przy szczecińskim moście Długim, to już przeszłość. Nie ma też śladu po ekspozycji nagrobków oferownych przez jeden z zakładów kamieniarskich.

Na nadrzecznej parceli przy ul. Celnej 4, bo o niej mowa, trwa właśnie wielkie sprzątanie. To znak, że teren wkrótce zamieni się w wielki plac budowy kompleksu apartamentowców na tym skrawku Łasztowni należącym do J.W. Construction Holding S.A. To jeden z kilku deweloperów, którzy „zakotwiczyli" na dobre w pasie zdegradowanych dotąd nabrzeży w tej części miasta.

Nieco dalej, bo na Kępie Parnickiej w rejonie Bulwaru Elbląskiego oraz ulic Leona Heyki i Składowej swój projekt postanowiła zrealizować firma Siemaszko (osiedle Nowa Przystań), a jeszcze dalej na krańcu ul. Leona Heyki własny projekt realizuje również Budnex (pn. Sedina Apartamenty). ©℗

