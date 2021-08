Kosztowna powódź chwastów

Niestety, mieszkamy w mieście bez gospodarza. Ręce opadają co ten krzystek odstawia. Totalnie ma w nosie co się dzieje w mieście. Skala zaniedbań i niegospodarności porażająca.

No ale schodki na życzynie pani radnej zdążającej tam służbowo i prywatnie zostały elegancko zrobione. A łąka jesy bioróznorodna

Eryk

2021-08-07 16:42:36

To nie chwasty to kwietne łąki! Nie można ingerować w bioróżnorodność! A ich usunięcie spowodowałoby powszechną susze! Plus inne pierdoły którymi raczą nas syfiarze, ekoświry