Kosztowna brawura. Kąpiel, słony mandat i kraty

Z bulwaru na Łasztowni wskoczył do Odry. Zapewne nie przypuszczał, jak słona będzie ta brawura. Za kąpiel w miejscu niedozwolonym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. I jeszcze trafi na 4 dni do więzienia.

Mowa o pewnym 39-latku, który skokiem do Odry, skutecznie przyciągnął uwagę policyjnych "wywiadowców", patrolujących szczecińskie bulwary.

- Mundurowi z Referatu Wodnego WP KMP w Szczecinie, który kończyli popołudniową służbę. Jednak zdając dokumenty i klucze w Kapitanacie Portu, zauważyli na kamerach mężczyznę, który kąpie się w Odrze - relacjonuje zespół komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Natychmiast zainteresowali się tą sytuacją i pojechali w to miejsce. Mężczyzna już wychodził z wody. Podczas legitymowania się okazało, że 39-latek jest poszukiwany do odbycia zastępczej kary czterech dni pozbawienia wolności. Został więc zatrzymany i niebawem trafi do Zakładu Karnego. Natomiast za kąpiel w miejscu niedozwolonym został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

(an)