KORWiN chce, aby prokurator zajął się Filharmonią Szczecińską

Marcel Duda, prezes zachodniopomorskiego oddziału partii KORWiN, złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników Filharmonii Szczecińskiej. Nie podoba mu się to, że w Filharmonii sprawdzane są „paszporty covidowe”. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że patrzy dość sceptycznie na możliwość koalicji jego środowiska, czyli ugrupowań skupionych w Konfederacji, z Prawem i Sprawiedliwością.

Walka z „segregacją sanitarną” trwa

- W połowie stycznia zapytaliśmy władze Filharmonii, jaką podstawę prawną mają dla swoich działań - przypomniał Duda. - Mowa tu oczywiście o nielegalnym sprawdzaniu certyfikatów covidowych gości Filharmonii. Liczyliśmy na to, że nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej będzie bodźcem dla pracowników, którzy zdadzą sobie sprawę, że ich działania są nielegalne. Zapowiadaliśmy, że złożymy zawiadomienie do prokuratury, jeśli certyfikaty będą dalej sprawdzane. A Filharmonia nadal to robi.

Dla Konfederacji jest to łamanie prawa i „wprowadzanie segregacji sanitarnej”. Zachodniopomorski KORWiN chce interweniować także w innych instytucjach. Między innymi w pogotowiu.

- Dochodzą nas słuchy, że pracownicy pogotowia ratunkowego dostają bezprawne groźby, że będą karani, jeśli się nie zaszczepią. To bezprawne, bo wymóg zaszczepienia nakłada rozporządzenia - stwierdził Duda.

„Dobrowolne okazanie dokumentu, a nie weryfikacja”

Filharmonia już odnosiła się do zarzutów Konfederacji.

– Po rozmowach z melomanami, uczestniczącymi dotychczas w naszych wydarzeniach, zauważamy pozytywny odbiór działania, jakim jest sprawdzanie posiadania Unijnego Cyfrowego Zaświadczenia COVID lub też wersji papierowej. Pozwolę sobie przypomnieć, że działania filharmonii w przedmiotowym zakresie opierają się jedynie na zasadzie dobrowolnego okazania dokumentu, a nie jego rzeczywistej weryfikacji – wyjaśniała Dorota Serwa, dyrektor FSZ.

Dyrektor powołała się także na rządowe rozporządzenie z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z wyszczególnionymi paragrafami.©℗

