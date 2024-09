Korpus NATO świętuje 25-lecie

Róbcie imprezę w Berlinie,! tam blokujcie i urządzajcie rauty i inne kolację, jak wam nie wstyd.?!!! A UM jak zwykle , bez logiki, przeciw mieszkańcom. Impreza się udała? Duma was rozparla, że tak dzielnie czołgi parkowa liście. Oby nie trzeba było was oglądać w działaniu, bo kto wie?...

Jeśli naszą tzw. armią dowodzą tak znakomici oficerowie to w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego najlepiej od razu będzie się poddać.

Miasto sparaliżowane by dwóch starych pajaców obwieszonych jak choinki mogło sobie na armaty popatrzeć 😡😡😡

Mieszkaniec

2024-09-26 16:13:33

My w korkach, spóźnieni do pracy, do lekarza, na uczelnie, też świętowaliśmy. Dziękujemy i prosimy dalej świętować i niekrępować się mieszkańcami miasta.