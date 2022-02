Kontrowersje wokół wycinki lasu w Łukęcinie. Protestujący spotkali się z leśnikami i naukowcem

Nadleśnictwo Gryfice dokonało wycinki 1,4 ha lasu w Łukęcinie. Pod topór poszły drzewa w trzech tzw. dziuplach. Wywołało to protesty nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także tych, którzy mieszkają w innych regionach Polski, ale latem wypoczywają w malowniczym Łukęcinie nad morzem. Ozdobą tego miejsca są piękne lasy, które teraz zostały wycięte, ale nie w takiej liczbie, jak przedstawili to protestujący w swoich ulotkach.

- To kłamstwo - skomentowali leśnicy pokazując mapkę, na której do wycięcia zamalowano cały las od Dziwnówka do Łukęcina.

Mecenas Szymon Matusiak z Kamienia Pomorskiego - działacz stowarzyszenia „Murem za lasem” - zaprosił jako eksperta profesora Pawła Rutkowskiego z Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor zapoznał zebranych z zasadami pielęgnacji lasu i… przyznał rację leśnikom z Gryfic, że wycięli część drzew sosnowych, by na ich miejsce posadzić sadzonki dębu. Wywołało to wzburzenie Matusiaka, który przerwał naukowcowi wypowiedź wołając: - Profesor stanął po stronie Lasów Państwowych!

Na spotkanie przybyło ok. 60 osób, w tym jedynie kilku mieszkańców Łukęcina (miejscowość ma 149 mieszkańców). Krytycznie o wycince lasu wypowiadali się przybyli z kilku miast Polski właściciele domków i apartamentów, które powstały na terenie, gdzie kilka lat temu wycięto las. Teraz pielęgnacyjna wycinka lasu wywołała ich oburzenie i sprzeciw.

Do sprawy powrócimy we wtorkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego”.

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI