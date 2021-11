Konfederacja oskarża Geblewicza o "segregację sanitarną"

Działacze Konfederacji złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Nie spodobało im się to, że Geblewicz w swoim urzędzie pozwolił na pracę zdalną tylko osobom zaszczepionym. Według nich to "segregacja sanitarna".

- Chodzi o przestępstwo z artykułu 231, który mówi o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - opowiada Marcel Duda z Konfederacji. - Swoją decyzją marszałek daje przywileje tym, którzy się zaszczepili, i dyskryminuje niezaszczepionych. To niezgodne z prawem. Nie ma takiego przepisu, który pozwala różnicować pracowników ze względu na to, jaki preparat medyczny przyjęli. O tym, czy się zaszczepić, ludzie powinni sami decydować.

M. Duda dodaje, że jego środowisko jest przeciwko jakimkolwiek obostrzeniom a także przeciwko różnicowaniu statusu osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Według niego najlepszą metodą na walką z koronawirsuem jest osiągnięcie odporności stadnej.

- Od początku twierdziliśmy, że obostrzenia są nieskuteczne - dodaje M. Duda. - Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał to w ostatnim wywiadzie dla RMF FM.

O. Geblewicz motywy, które nim kierowały, gdy podejmował swoją decyzję, wyjaśniał tak:

– Pracę zdalną będą mogli wykonywać ci pracownicy, którzy pomimo zaszczepienia obawiają się zarażenia siebie, a co za tym idzie swoich bliskich i chcą minimalizować to ryzyko. Szczepionki nie chronią w 100 proc. i osoby niezaszczepione stanowią duże zagrożenie dla zaszczepionych. Mieliśmy kilka przypadków infekcji osób zaszczepionych w naszym urzędzie. Zarazili się nie z własnej winy, pomimo należytej staranności.©℗

Alan Sasinowski