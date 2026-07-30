Komunikacja w nowym miejscu. Na razie przenosiny, później otwarcie

Przestronna sala obsługi robi dobre wrażenie. Fot. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

Wkrótce przeniesiony zostanie Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Do tej pory mieścił się w budynku starostwa w centrum miasta, który od dawna nie spełnia nowoczesnych standardów. Strome schody i ciasne pomieszczenie punktu obsługi klientów powodowały mocno odczuwalny dyskomfort.

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Budynek przy ul. Gryfitów, w którym wkrótce swoją działalność uruchomi wspomniany wydział, wzniesiony został od podstaw. Mowa o parterowym obiekcie z funkcjonalnym wnętrzem i odpowiednim zapleczem technicznym. Znajdzie w nim swoje miejsce także powiatowe archiwum. Inwestycja pochłonęła ponad 13 mln zł. Na zadanie powiat kołobrzeski pozyskał 8 mln dofinansowania z Polskiego Ładu.

– Obecnie trwają przygotowania do przenosin. O terminie rozpoczęcia obsługi mieszkańców w nowej lokalizacji poinformujemy już wkrótce. To inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat i z pewnością poprawi jakość usług publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. - mówi starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski. ©℗

(pw)

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