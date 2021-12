Komunikacja świąteczna w Szczecinie. Mniej kursów na liniach

W związku ze świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie już szykują się zmiany w komunikacji miejskiej. Będzie mniej kursów i to już od piątkowego popołudnia (24 grudnia), a w sobotę i w niedzielę (25-26 grudnia) na części linii obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy. Przed wybraniem się w podróż do rodziny lub znajomych w odwiedziny warto sprawdzić, by nie stać bez potrzeby na przystankach w oczekiwaniu na przyjazd autobusu czy tramwaju. Tym bardziej, że na niektórych trasach pojawiać się one będą na poszczególnych przystankach, jak w przypadku autobusów, co 40 minut, co godzinę albo jeszcze rzadziej.

Tramwaje:

Piątek [24.21.2021 – Wigilia). Obowiązują powszednie rozkłady jazdy z całkowitym lub częściowym odwołaniem wybranych kursów linii 5, 7 i 12. Po godzinie 16.30 jak co roku nastąpi stopniowe ograniczanie częstotliwości kursowania. 03).

25.12 i 26.12.2021 r. (sobota i niedziela – I i II dzień świąt Bożego Narodzenia). Składy wszystkich linii tramwajowych - poza „12" (kursuje teraz tylko w dni powszednie w okrojonym zakresie) - kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia z częstotliwością co 20 minut w godzinach 11–18 i co 24 minuty w pozostałych godzinach.

Autobusy:

Piątek [24.21.2021 – Wigilia). Na wszystkich liniach do godz. 17. 30 też będą kursowały według powszednich rozkładów jazdy. Po tej godzinie nastąpi stopniowe ograniczanie częstotliwości. Ponadto nie obowiązują skomunikowania: na linii 54 z Turkusowej z linią 2, na linii 64 z Dąbia Osiedla o godz. 19.07 z linią 61 w Podjuchach (19.29), na linii 65 na przystanku „Turkusowa” z linią 8, na linii 66 z Osiedla Bukowego od godz. 19. 17 z linią 65 na przystanku „Jaśminowa ZUS”, na linii 71 z Turkusowej o godz. 20.28 i 21.08 z linią 7, na linii 102 z Gocławia o godz. 20.33, 21.53 i 23.11 z linią 6.



25.12 i 26.12.2021 r. (sobota i niedziela – I i II dzień świąt Bożego Narodzenia)

Na liniach C, 75, 102, 103, 106, 107 i 812 kursować będą według rozkładów jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Autobusy pozostałych linii kursować będą według normalnie obowiązujących świątecznych rozkładów jazdy.

24.12.2020 r. (czwartek – Wigilia)

W dniach 24, 25 i 26 bm. kasy biletowe ZDiTM będą nieczynne.

Więcej szczegółów na www.zditm.szczecin.pl. ©℗

(MIR)