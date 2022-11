Za miesiąc ruszy Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy!

Tegoroczny Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w czterech miejscach. Znane są pierwsze szczegóły dotyczące wydarzenia.

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. 2 grudnia rozpocznie się kolejny już Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy.

- Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami - deklaruje Andrzej Kus, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która organizuje ten świąteczny jarmark. - Będziemy mieli więcej wystawców, będzie więcej atrakcji i wreszcie – jarmark odbędzie się w czterech miejscach: w alei kwiatowej, na placu im. Pawła Adamowicza, na placu Lotników oraz w weekendy - na Deptaku Bogusława.

Wydarzenie potrwa przez trzy tygodnie, do 22 grudnia.

- W każdym handlowym domku znajdziemy praktycznie co innego - zapowiada A. Kus. - Będzie można zrobić świąteczne zakupy, znaleźć wymarzony podarunek pod choinkę czy napić się ciepłej czekolady lub grzanego wina. Nie zabraknie też pysznych domowych przetworów, pieczywa, wyselekcjonowanych wędlin, miodów i bakalii - w sam raz do świątecznych wypieków. Pierogi, dania na wynos, łazanki czy pieczone ziemniaczki – te zapachy będą unosić się nad naszym jarmarkiem i kusić niejednego łasucha. Wśród tegorocznych wystawców znajdziemy nie tylko stałych bywalców, ale także nowych przedsiębiorców, którzy będą chcieli zaskoczyć nas swoimi wyrobami. Będzie też wiele atrakcji dla najmłodszych. Wszak to nasze pociechy najbardziej czekają na ten magiczny, grudniowy czas. Czymże byłby bez świętego Mikołaja? Również ten dostojny, starszy pan zapowiedział swoją obecność.

Organizatorzy wydarzenia zapewniają, że przygotowali też animacje dla starszych dzieci.

Jarmark będzie czynny przez 7 dni w tygodniu. W piątki i soboty będzie działał do godziny 23, w pozostałe dni do godziny 20. (K)