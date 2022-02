Kolejny krok ku Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Są chętni na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o otwarciu ofert złożonych w przetargu na to zadanie. To kolejny etap przygotowań do rozpoczęcia inwestycji.

Przetarg podzielono na dwa zadania. Jeden z nich dotyczył odcinka od Kołbaskowa do Polic, zaś drugi od Polic do Goleniowa. Na pierwsze zadanie wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę zaproponowała firma Mosty Katowice, która zgodziła się wykonać projekt za 12,8 mln zł. Drugi odcinek cieszył się większym zainteresowaniem. W tym przypadku złożono osiem ofert a najkorzystniejszą cenę, bo 17,9 mln zł, zaproponowała firma SWECO. Teraz oferty będą sprawdzane.

Ogłoszenie przetargu w grudniu 2021 roku było możliwe dzięki przyznaniu przez Ministra Infrastruktury 411,2 mln złotych na prace przygotowawcze dla inwestycji obejmujące również uzyskanie decyzji ZRID i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

Przetarg na opracowanie dokumentacji składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część dotyczy odcinka Police-Goleniów o długości 23,41 km, który zawiera planowany tunel pod Odrą o długości 5 km. Kryteriami oceny ofert oprócz ceny (60 proc.) jest doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, natomiast dla części drugiej (odcinek z tunelem) - 15 miesięcy.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 km do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce i drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, na Pomorzu Zachodnim.

