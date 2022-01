Czas na kolejny krok. Połączyć miasto z obejściem

Po zabezpieczeniu w budżecie Szczecina środków na projekt, można podjąć kolejne działania w sprawie nowego przebiegu drogi krajowej nr 10. To jedna z dróg, które mają uzupełnić infrastrukturę tzw. Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.

Nowy odcinek drogi krajowej nr 10, czyli obwodnica Mierzyna o długości blisko 8 km, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać ma m.in. do węzła Dołuje, łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Część nowej trasy na odcinku ok. 2,3 km, przebiegać ma przez tereny należące do Gminy Miasta Szczecin. Z tego względu miasto zamierza współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych, obejmującą fragment drogi w granicach administracyjnych Szczecina.

- Pierwsze działania w tym kierunku podjęte zostały już we wrześniu 2021 roku - przypomina Piotr Zieliński rzecznik prasowy miasta Szczecin ds. inwestycji. - W budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 1,9 mln zł na opracowanie części projektowej. Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach.

Etap pierwszy obejmować

