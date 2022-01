Węzeł Łękno z obwodnicą otwarte, ale wciąż niedokończone

Kierowcy mogą wreszcie przejechać nowym odcinkiem szczecińskiej trasy średnicowej czy jak kto woli obwodnicy śródmiejskiej od ul. Arkońskiej do węzła Łękno. W pełni przejezdna jest al. Wojska Polskiego oraz skrzyżowanie z wyspą centralną i przywrócony został wreszcie ruch przez jej skrzyżowanie z ul. Romualda Traugutta. Nie ma też w końcu blokad przy ul. Ludwika Solskiego Ostatnie ze zwężeń w pasach obu jezdni jeszcze są na wysokości tymczasowego przystanku tramwajów przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie. Mają one zniknąć do soboty.

Blokady zdjęte zostały w późnych godzinach wieczornych we wtorek. Przed północą zmotoryzowani mogli tamtędy w końcu przejechać bez przeszkód. Działa sygnalizacja świetlna w rejonach wszystkich przejść w obrębie węzła. Natomiast ta od strony skrzyżowania ulic Arkońskiej, Wszystkich Świętych i Niemierzyńskiej została przeprogramowana. Sam wygląd nowej inwestycji jednak odpycha. Zabrudzone, a wręcz zapaskudzone resztkami piachu, kamieniami, grudkami asfaltu, błota i resztkami zaprawy cementowej, a nawet zleżałymi liśćmi są chodniki i pasy dróg rowerowych, w różnych miejscach walają się dotąd nieuprzątnięte odpadki materiałów budowlanych.

W rejonie węzła powstały dwa niewielkie parkingi dla samochodów. Łącznie jest na nich ok. 70 miejsc postojowych, tyle że oba wciąż są jeszcze niedokończone. Jeden znajduje się w miejscu po wyburzonych zabudowaniach starej stacji Łękno tuż za Różanką od strony ul. Pawła Jasienicy (dojazd do niego ul. Zygmunta Moczyńskiego od skrzyżowania z ul. ul. Bohdana Zaleskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Drugi parking usytuowany jest naprzeciwko stacji paliw Shella tuż za ustawionymi tam także wiatami ze stojakami na 44 rowery.

Parking od ul. Arkońskiej na prawie czterysta aut wciąż jest w budowie. A powstaje podobnie jak sam fragment obwodnicy i węzła Łękno też z opóźnieniem. Urządza go w ramach odrębnej umowy dotyczącej również przebudowy pobliskiej ul. Bułgarskiej na zlecenie miasta zresztą ten sam wykonawca, czyli konsorcjum spółek Rover Infraestructuras - Roverpol.

Inwestycja przy Łęknie jeszcze się nie zakończyła, choć kolejny z przesuwanych aneksami termin realizacji upłynął ponad miesiąc temu, bo 6 grudnia 2021 roku. Co daje na ten moment łączne opóźnienie przekraczające rok i dwa miesiące. Nadal rozgrzebany jest pas pobocza w ul. Bohdana Zaleskiego, a na montaż czekają wciąż trzy windy przy peronach nowej stacji.

Dotychczasowy koszt tej inwestycji to w sumie 140 343 829,82 zł. Kiedy ponad trzy lata temu miasto zawierało kontrakt na to dzieło, to związany z nim wydatek miał się zamknąć w niecałych 129 mln zł. ©℗

Mirosław WINCONEK