Kolejne żaglowce wpłyną w czwartek do Szczecina

Fot. Piotr Sikora

Znamy godziny wpłynięć kolejnych żaglowców do Szczecina na finał regat The Tall Ships Races. W czwartkowe popołudnie oraz w piątek do godz. 12.00 wpływać będą również jednostki klasy C i D. Godziny wejść są podawane orientacyjnie, mogą więc ulec zmianie. Jutro pod Wałami Chrobrego zameldują się:

- godz. 9:00 ORP Iskra

- godz. 10:30 Grossherzogin Elisabeth

- godz. 11:00 Johann Smidt

- godz. 14:00 Gorch Fock

- godz. 16:00 Roald Amundsen

- godz. 16:00 Dar Młodzieży

- godz. 17:00 Fryderyk Chopin

W piątek, 2 sierpnia:

- godz. 9:00 Guayas

- godz. 11:00 Kapitan Głowacki

(rj)