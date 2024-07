Pierwszy żaglowiec przypłynął do Szczecina na finał The Tall Ships Races [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Pierwszy żaglowiec we wtorek po południu przypłynął do Szczecina na The Tall Ships Races. Nie jest to wprawdzie uczestnik regat, ale Joanna Saturna będzie zabierać chętnych na dwugodzinne rejsy podczas finału imprezy.

Pływająca pod fińską banderą jednostka została zbudowana w 1903 r. Początkowo służyła do połowu ryb na Morzu Północnym. Gruntownie odrestaurowana jest dziś jednym z najpiękniejszych żaglowców na Bałtyku. Co jakiś czas odwiedza też polskie porty, w tym Szczecin.

Joanna Saturna nie jest jedyną jednostką, która nie bierze udziału w regatach. ale odwiedzi w najbliższych dniach Szczecin. Będzie to także m.in. holenderski żaglowiec Wylde Swan, niemiecki Gorch Fock, Baltic Beauty, czy polski Zawisza Czarny oraz okręty wojskowe ORP Poznań, H-11 Bolko i H-13 Przemko. Jednostki udostępnią swoje pokłady i zaproszą mieszkańców i turystów do zwiedzania. Część z nich, podobnie jak Joanna Saturna, w swojej ofercie będzie miała dwugodzinne rejsy dla wszystkich chętnych.

Więcej informacji nt. żaglowców na www.tallships.szczecin.eu

Film: Piotr Sikora