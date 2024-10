Kolejne zadanie SBO zrealizowane. Zmiany przy Jeziorku Słonecznym [GALERIA]

To kolejne zmiany w mieście zrealizowane z SBO. Fot. UM Szczecin

Zakład Usług Komunalnych zakończył realizację inwestycji, której celem była poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej przy Jeziorku Słonecznym. Nowa ścieżka rowerowa, bulodrom, stoły piknikowe, huśtawki, to tylko niektóre atrakcje, które tu czekają na mieszkańców.

Powstała asfaltowa ścieżka rowerowa o długości ok. 650 m, biegnąca wzdłuż brzegu jeziorka od strony ul. Krętej i Szeligowskiego, równolegle do istniejącego ciągu spacerowego, połączona z istniejącą już infrastrukturą rowerową. Wykonany został również łącznik pomiędzy ścieżką rowerową od strony ul. Derdowskiego, a ścieżką rowerową w ciągu ulicy Taczaka. Dla bezpieczeństwa użytkowników ścieżki oznaczone są oznakowaniem pionowym i poziomym.

Są też nowe miejsca do odpoczynku i zabawy. W sąsiedztwie jeziorka wybudowany został tzw. bulodrom, czyli boisko do gry w bule, na którym zamontowano także regulamin do gry w bule oraz tablice do zapisywania wyników. Pojawiły się stoły do gry w ping-ponga, piłkarzyki oraz szachy. W kilku miejscach, zarówno od strony ul. Szeligowskiego jak i od ul. Derdowskiego, stanęły stoły piknikowe, ławki, hamaki oraz huśtawki trzyosobowe. Na terenie siłowni pod chmurką ustawiono nowe urządzenie typu surfer. Miejsce do odpoczynku ze stołami piknikowymi i stojakami na rowery powstało również przy ścieżce pieszej i rowerowej na ulicy Taczaka.

Boiska do gry w bule oświetlone są dwoma nowymi punktami oświetlenia parkowego. Wykonano także nasadzenia 27 drzew, takich gatunków jak klon pospolity, brzoza, dąb bezszypułkowy, tulipanowiec amerykański oraz świerk serbski, a także 1347 krzewów i traw ozdobnych, m.in. suchodrzew chiński, budleja Dawida, tawuła japońska, śmiałek darniowy, ostnica mocna.

To kolejne zadanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych. Wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Koszt inwestycji to 1 802 424 zł.

(K)