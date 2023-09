Rdzawe wody Jeziora Słonecznego. Są najnowsze wynik badań

Fot. Piotr Sikora

Piątkowe (8 września) - przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - analizy stężeń zanieczyszczeń wskazują, że poziom cynku i żelaza w Jez. Słonecznym spada. W porównaniu z początkowymi - odpowiednio - 17 mg/l oraz 100 mg/l do 4,9 mg/l (cynk) oraz 44 mg/l (żelazo).

- To pokazuje, że działania podjęte po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, czyli blokowanie gumienieckiego jeziorka zaporami na ujściu Wierzbaka do Bukowej, na wypływie z Jez. Słonecznego, na Bukowej poniżej Słonecznego przynosi oczekiwany efekt – informuje Michał Ruczyński, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego.

Jak doszło do skażenia Jeziora Słonecznego

Przypomnijmy: w nocy z niedzieli na poniedziałek (5 września) wybuchł pożar w zakładzie produkującym m.in. słupy ulicznych latarń - przy ul. Spółdzielców w Mierzynie. Po pożarze zakładu wykorzystującego w produkcji tzw. ciężką chemię, w okolicznych wodach zauważono niepojące rdzawe zabarwienie. W obrębie zanieczyszczonych wód ustawiono zapory oraz tablice i komunikaty, ostrzegające mieszkańców przed kontaktem ze skażoną wodą.

- Jednocześnie Gmina Dobra wezwała przedsiębiorcę, na terenie którego doszło do pożaru, do zaczopowania ujścia wody opadowej z zakładu na zewnątrz, oczyszczenia odcinków sieci odprowadzania wody deszczowej oraz wyczyszczenie sieci kanalizacji zakładowej. Straż Pożarna wykorzystując korki pneumatyczne zatkała przepływ w dwóch studzienkach kanalizacyjnych w okolicy ul. Spółdzielców w Mierzynie - przekazało Centrum Prasowe Wojewody.

Niebezpieczna chemia w wodzie

Jednak dopiero w czwartek (7 września) wyniki badań - przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie - potwierdziły wcześniejsze podejrzenia: obecność wysokich, niebezpiecznych dla środowiska oraz organizmów wodnych, stężeń substancji chemicznych, takich jak cynk oraz żelazo. Tuż po potwierdzeniu skażenia, wojewoda zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W przekazanym po spotkaniu komunikacie czytamy: „Ze strony służb, inspekcji i Miasta Szczecin jest zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej". Nie zmienia to jednak faktu, że do odwołania obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do Słonecznego, Bukowej oraz do Wierzbaka.

Natomiast w piątek (8 września) rano próbki skażonych wód przekazano również do analizy w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.©℗

