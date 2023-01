Kolejne tramwaje dwukierunkowe w Szczecinie

Szczecin jest o krok bliżej do powiększenia swojego taboru o kolejne tramwaje dwukierunkowe. Mają one być uzupełnieniem już posiadanych pojazdów szynowych, szczególnie podczas remontów lub przy ograniczonej możliwości utworzenia pętli.

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone przez spółkę Tramwaje Szczecińskie.

- Przedmiotem podpisanej z wykonawcą umowy ma być dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu tramwajów dwukierunkowych. Mają one być przegubowe, wieloczłonowe, częściowo niskopodłogowego. Tramwaje będą złożone w Szczecinie przez naszych pracowników - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Umowa podzielona zostanie na dwa etapy. W pierwszym wykonawca będzie miał 160 dni na dostawę kompletu do montażu pierwszego tramwaju, w drugim łącznie 220 dni od dnia podpisania umowy na dostarczanie elementów do kolejnego. Samo składanie tramwajów ma zając około dwóch miesięcy. Na oferty Tramwaje Szczecińskie czekają do 7 lutego.

