Kierujący bez uprawnień, z narkotykami uciekał przed policją

Fot. Sylwia DUDEK

Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 22-letni, skrajnie nieodpowiedzialny kierowca, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Mundurowi podjęli pościg za kierującym citroenem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a później zaczął uciekać przed funkcjonariuszami, łamiąc po drodze szereg przepisów ruchu drogowego. Po kilkukilometrowym pościgu ulicami miasta został zatrzymany. To nie był koniec jego problemów.



– Uwagę funkcjonariuszy zwróciło zachowanie kierującego, który na widok nieoznakowanego radiowozu widocznie przyśpieszył i skręcił w jedną z ulic w centrum miasta. Policjanci na ulicy Rzemieślniczej włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, chcąc zatrzymać kierującego do kontroli drogowej, lecz ten je zignorował i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta. Mężczyzna cały czas przyspieszał, chcąc zgubić mundurowych, naruszając po drodze szereg przepisów ruchu drogowego – asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku. –

Po kilkukilometrowym pościgu mężczyzna porzucił swój pojazd i dopiero po pościg pieszym został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

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W trakcie sprawdzenia 22-latka w policyjnych systemach okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania. Na miejscu kontroli policjanci ujawnili jeszcze jeden powód, dla którego mężczyzna najprawdopodobniej nie chciał być zatrzymany przez Policję. W pojeździe policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, które zostały przekazane do badania przez technika kryminalistyki. Funkcjonariusze w wyniku zabezpieczonych substancji z bagażnika samochodu oraz tych z mieszkania zatrzymanego mężczyzny uzyskali prawie 1,5 kg środków odurzających i psychoaktywnych.

Mężczyzna noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających 22-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(reg)

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