Uratowali 14-latkę

14-latkę wydobyli z wody policjanci. Fot. Policja

Ten spływ kajakowy Parsętą z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci dwóch uczestniczących w nim 14-latek. Kajak, na którym płynęły dziewczyny, wywrócił się, a one wpadły w silny nurt.

REKLAMA

Informację o zdarzeniu odebrał Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Przekazał on odpowiednią dyspozycję, przebywającym w pobliżu funkcjonariuszom z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, oddelegowanym do służby w Kołobrzegu. Gdy mundurowi dotarli na miejsce zdarzenia, okazało się, że jedna z dziewczynek jest już na lądzie. Druga znajdowała się przy przeciwległym brzegu w bardzo silnym nurcie. Niedaleko niej był przewrócony, niemal całkowicie zatopiony kajak. Ponieważ nie można było dotrzeć do 14-latki od strony lądu, funkcjonariusze wykorzystali jeden z kajaków i pokonując rzekę, dotarli do niej. Okazało się, że dziewczyna była wyziębiona i roztrzęsiona. Nie była w stanie samodzielnie wejść na brzeg. Policjanci wydostali ją z wody i przekazali opiekunom. Jej życie uratowała zarówno szybka reakcja mundurowych, jak i fakt, że miała ona na sobie kapok. ©℗



(pw)

REKLAMA