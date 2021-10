Kierowcy pędzą na Mieszka. Pytania o bezpieczeństwo pieszych

Na przejściu dla pieszych przy ul. Mieszka I w Szczecinie, w pobliżu galerii handlowej, przystanków autobusowych i Cmentarza Centralnego, niedawno doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszego. Czy można poprawić tam bezpieczeństwo i zapobiec kolejnym nieszczęściom?



Problemem zainteresowała się radna miejska Agnieszka Kurzawa.

- 15 września doszło do tragicznego wypadku przy ul. Mieszka I na przejściu dla pieszych. Potrącony mężczyzna nie przeżył, a sprawę szeroko komentowali mieszkańcy na temat bezpieczeństwa w tym miejscu. Już wcześniej, wielokrotnie, osoby piesze, jak i kierowcy zwracali uwagę na rozpędzające się samochody na tym odcinku ulicy do "autostradowych" prędkości" - zwróciła się do prezydenta miasta w interpelacji.

Radna podkreśla, że na drodze panuje duża presja i często kierowcy, którzy na tym odcinku poruszają się przepisowo, zostają "obtrąbieni" przez piratów drogowych.

- Na wysokości tego przejścia znajdują się sklepy (Galeria Mieszka), ale również niedaleko zlokalizowane są przystanki autobusowe, jak i wejścia na Cmentarz Centralny - opisuje A. Kurzawa. - Piesi zaznaczają, że niebezpieczeństwo w tym miejscu jest bardzo wysokie, samochody zatrzymujące się na jednym pasie, prawym, często nie robią tego na drugim - lewym, wpuszczanie pieszych na przejście również pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy natomiast, zachęceni walorami takiej drogi, nie oszczędzają na dociśnięciu gazu.

Radna prosi o pilne przeprowadzenie działań zwiększających bezpieczeństwo drogowe w tym miejscu. Twierdzi, że przydatny byłby tu fotoradar, lub sygnalizacja świetlna z czujnikiem ruchu.

Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina odpowiedziała, że przejście dla pieszych jest bardzo dobrze oznakowane, posiada też dodatkowe elementy wskazujące kierującemu pojazdem, iż zbliża się do miejsca przekraczania jezdni przez pieszego. Przed przejściem, na jezdni wprowadzone zostały elementy oznakowania poziomego, wywołujące drgania na kierownicy pojazdu. Ma to na celu zwiększenie czujności kierowców. Nad przejściem zamontowane zostały światła ostrzegawcze w tym tzw. znak interaktywny.

"Zarówno znak pionowy D-6 jak i słup oświetleniowy zostały wyposażone w dodatkowe elementy odblaskowe informujące o przejściu dla pieszych" - tłumaczy A. Szotkowska.

Zdaniem Urzędu Miasta, przejście przy ul. Mieszka I jest dobrze widoczne ze znacznej odległości, o każdej porze. Odnosząc się do wrześniowego wypadku, o którym napisano w interpelacji, A. Szotkowska wyjaśnia, że przyczyny zdarzenia są rozpatrywane przez policję. Dodaje również, że kiedy magistrat pozna ustalenia policji, możliwe będzie podjęcie odpowiednich działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

