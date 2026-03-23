Pijany wiózł samochodem żonę i dwoje dzieci

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierowca zatrzymany do kontroli drogowej przez szczecińskich policjantów. Jak się okazało pijany wiózł całą rodzinę: żonę i dwoje dzieci w wieku 7 miesięcy i 9 lat.

Badanie stanu trzeźwości u kierującego wykazało 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ok. 1,2 promila alkoholu we krwi.

Podczas interwencji policjanci ustalili, że nietrzeźwa była również pasażerka pojazdu - żona mężczyzny, która zawodowo pracuje jako nauczycielka w przedszkolu. Badanie kobiety wykazało 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ok. 1,1 promila alkoholu we krwi.

Policjanci oceniają, że zdarzenie to stanowi przykład skrajnej nieodpowiedzialności osób dorosłych, które swoim zachowaniem naraziły na bezpośrednie niebezpieczeństwo zdrowie i życie dzieci. Przypominają oni, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, a przewożenie w takim stanie dzieci jest szczególnie nagannym naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

