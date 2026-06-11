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Kierowca po alkoholu, pasażerowie w bagażniku

Data publikacji: 11 czerwca 2026 r. 11:51
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2026 r. 11:54
Kierowca po alkoholu, pasażerowie w bagażniku
Fot. KMP Szczecin  

Osiem osób w aucie, dwóch pasażerów w bagażniku i kierowca po alkoholu. Policyjna kontrola w centrum Szczecina ujawniła całą serię poważnych naruszeń przepisów.

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Funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji zwrócili uwagę na samochód osobowy, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. To wzbudziło ich podejrzenia i skłoniło do zatrzymania pojazdu do kontroli.

Już z daleka widać było, że coś jest nie tak. Policjanci zauważyli, że w bagażniku podróżuje dwóch mężczyzn. Po zatrzymaniu auta okazało się, że na tym lista nieprawidłowości się nie kończy. W samochodzie znajdowało się łącznie aż osiem osób. Kierowca został przebadany alkomatem. Pierwszy pomiar wykazał 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co oznacza, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego sprawą zajmą się teraz odpowiednie służby. (K)

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