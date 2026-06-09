Czteroosobowa rodzina okradała pobliski sklep. Wśród zatrzymanych 13-latka

Fot. KKP w Szczecinku

Policjanci zatrzymali członków jednej rodziny w wieku od 13 do 46 lat, którzy są podejrzani o wielokrotne kradzieże w sklepie w Barwicach (powiat szczecinecki).

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Kryminalni ze Szczecinka pracowali nad sprawą kradzieży sklepowych na terenie Barwic. Monitoring sklepu zarejestrował działanie nieuczciwej rodziny, która robiąc zakupy w kasie samoobsługowej kasowała tylko część towaru, a resztę wkładała do torby. Rodzina w ten sam sposób robiła zakupy kilkukrotnie, powodując straty na prawie 3 000 zł.

Policjanci ustalili, że w nielegalnym procederze uczestniczyła matka, jej nieletnia córka oraz syn z żoną.

- Wszyscy zostali zatrzymani w miejscu zamieszkania, a następnie przedstawione zostały im zarzuty dotyczące kradzieży, za co grozić im teraz będzie nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Losem ostatniej z zatrzymanych osób, z uwagi na jej wiek, zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Szczecinku - informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Policja nie wyklucza, że zatrzymanym członkom rodziny zostaną postawione kolejne zarzuty dotyczące wcześniejszych zdarzeń z ich udziałem.

(k)

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