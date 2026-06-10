Podejrzany mężczyzna w Siadle Górnym. Podawał się za kuriera

Mieszkankę Siadło Górnego zaniepokoiło zachowanie nieznanego mężczyzny, który kilka dni temu próbował wejść na teren jej posesji pod pretekstem przekazania paczki. Podawał się za kuriera. Miał na sobie czarną bluzę z kapturem, czapkę i czarną maskę zakrywającą twarz. Dziwne zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia kobiety, która zgłosiła sprawę policji.
Do zdarzenia doszło około południa.
– Zamaskowany mężczyzna w gumowych rękawiczkach podszywa się pod kuriera. W ręce trzyma karton z czymś dużym i czarnym w środku. Zależy mu, aby wejść na posesję. Poproszony o zostawienie paczki pod drzwiami, zaczyna uciekać. Myślę, że nie ma dobrych zamiarów, sytuacja ta jest niebezpieczna i warto byłoby ostrzec innych ludzi. Policja została powiadomiona, jednak sprawcy nie można zidentyfikować – poinformowała nas mieszkanka Siadła Górnego, która zetknęła się z podejrzanym mężczyzną.
W rozmowie z „Kurierem Szczecińskim” potwierdziła, że człowiek ten na prośbę o zostawienie paczki pod drzwiami oddalił się.
– Zachowywał się tak, jakby za wszelką cenę chciał wejść na teren posesji. Widziałam, że unika kamer. Był zamaskowany, więc trudno stwierdzić, w jakim był wieku. Natomiast mówił w języku ukraińskim lub białoruskim – tłumaczy nasza Czytelniczka.
Wcześniej na drodze przyuważył go ojciec kobiety. Poprosił mężczyznę, aby się oddalił. Chwilę potem ten sam człowiek pojawił się pod domem naszej Czytelniczki. Jest więcej niepokojących szczegółów w tej historii.
– On znał nazwisko, wiedział, do kogo przychodzi – mówi kobieta.
Sprawa została zgłoszona policji. Potwierdziła to sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Policach.
– Po zgłoszeniu funkcjonariusze policji pojechali na miejsce, ale nikogo już nie było – informuje. – Z pewnością zwiększymy obserwacje w tamtym rejonie. ©℗
(aj)