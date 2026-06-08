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Gwałtownie ruszył i poderwał motocykl. Po chwili leżał i stracił prawo jazdy [FILM]

Data publikacji: 08 czerwca 2026 r. 10:53
Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca 2026 r. 11:06
Gwałtownie ruszył i poderwał motocykl. Po chwili leżał i stracił prawo jazdy
Fot. zrzut z filmu zarejestrowanego przez miejski monitoring  

Po zapaleniu się zielonego światła jeden z motocyklistów ruszył tak gwałtownie, że jego pojazd poderwał się do góry na jednym kole i po chwili wywrócił. Niedługo potem kierującego spotkała jeszcze jedna przykra niespodzianka.

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Do zdarzenia doszło na jednym ze skrzyżowań w Szczecinie podczas ruszania pojazdów spod sygnalizacji świetlnej. Na nagraniu z monitoringu widać, jak jeden z mężczyzn rusza znacznie energiczniej niż pozostała  grupa motocyklistów. Jego pojazd podrywa się na tylnym kole i przewraca na jezdnię.

Mężczyźnie na szczęście nic się nie stało, ale leżący na jezdni motocykl zauważyli policjanci ze szczecińskiej drogówki patrolujący tamten rejon. Mundurowi rozpoczęli interwencję, która zakończyła się zatrzymaniem kierującemu prawa jazdy w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Jego sprawa zostanie teraz skierowana do sądu.

Policja przypomina, że od 30 marca 2026 roku obowiązują przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdu w poślizg oraz doprowadzania do utraty przyczepności choćby jednego z kół.

(k)

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