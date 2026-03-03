Piętnastolatek szarżował na jednym kole. Ucieczkę zakończył zderzeniem z radiowozem

Policjanci z Reska podczas patrolu ze zdumieniem zauważyli, że kierujący motocyklem crossowym jedzie przez miasto na jednym kole. Postanowili więc go zatrzymać do kontroli drogowej.

Funkcjonariusze użyli sygnałów błyskowych jak i dźwiękowych, żeby zatrzymać motocyklistę do kontroli drogowej. Na widok radiowozu zaczął on jednak uciekać ulicami Reska, łamiąc przy tym przepisy drogowe m.in jechał pod prąd ul. Krzywą. Następnie próbował nieprawidłowo wyprzedzać radiowóz z prawej strony, uderzył w policyjny samochód i jazdę zakończył kolizją.

Jak się okazało motocyklista miał zaledwie 15 lat. Nie posiadał uprawnień do kierowania i poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

- 15-latek został przekazany pod opiekę rodzica, a pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Nieletni za swoją brawurową jazdę odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich - informuje mł. asp. Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

