Kara dla pirata. Stracił prawo jazdy, dostał 5 tys. zł mandatu

Fot. KMP Szczecin

Jechał 185 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Kierowca Skody zatrzymany przez policjantów drogówki na DK-20 stracił prawo jazdy na trzy miesiące, dostał 15 punktów karnych i mandat w wysokości 5 tys. zł.

Do kontroli doszło w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Dyminek w powiecie szczecineckim. Mężczyzna pędził poza obszarem zabudowanym drogą jednojezdniową i dwukierunkową. Jak podkreślają policjanci, od 3 marca obowiązują przepisy zaostrzające kary za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nie tylko w terenie zabudowanym, ale również na tego typu drogach poza miastem. W tym przypadku kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 95 km/h. Jak się okazało, 49-latek działał w warunkach recydywy. (K)

