Kąpielisko w Dąbiu ponownie otwarte (akt. 1)

Fot. Dariusz Gorajski

Na kąpielisku Dąbie można już bezpiecznie wchodzić do wody. Jej dobrą jakość potwierdziły badania. Oznacza to również, że wstęp na kąpielisko ponownie jest biletowany - informuje we wtorek (13 sierpnia) Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta Szczecina.

Zakaz kąpieli był wprowadzony w związku z zakwitem sinic.

***

Wcześniejsza informacja

W związku z zakwitem sinic na kąpielisku Dąbie w poniedziałek (12 sierpnia) wprowadzony został zakaz kąpieli. Będzie obowiązywał do odwołania.

Tego typu ograniczenie na kąpielisku Dąbie zostało wprowadzone już przynajmniej po raz czwarty w tym sezonie.

Szczeciński magistrat przypomina, że toksyny wytwarzane przez sinice mogą zagrażać zdrowiu.

Teren kąpieliska ze wszystkim pozostałymi atrakcjami jest dostępny dla mieszkańców bezpłatnie.

(k)