Kąpielisko w Lubczynie z zakazem kąpieli

klufin

2024-07-25 18:51:06

A co z łaźnią miejską na Arkonce .......byłem w sobotę , niechętnie , wnuki ....wiedziałem czym to grozi. No i w niedzielę zamknęli jeden z basenów , nie napisali który. Ale oprócz mnie nie widziałem by ktoś brał prysznic , choć woda z niego zimna . A ich ilość ...moze 3 , może 5 . Reszta prosto z mostu do wody. Choć wzrokowo woda piękna na tle dna. Wniosek , nie pójde już na Arkonkę