Czerwona flaga na Dziewokliczu, biała na Dąbiu

Fot. archiwum

Na dwóch szczecińskich kąpieliskach w piątek zmieniono flagi, które informują o możliwości kąpieli.

Na kąpielisku Dziewoklicz pojawiła się czerwona flaga. Zakaz kąpieli został wprowadzony przez sanepid z powodu zakwitu sinic. Obowiązywać będzie do odwołania. Wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny.



- Przypominamy, że toksyny wytwarzane przez sinice są szkodliwe dla zdrowia - ostrzega Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Z tego samego powodu zamknięte dla pływających było kąpielisko w Dąbiu. W piątek pojawiła się jednak na nim biała flaga, co oznacza, że można już bezpiecznie wchodzić do wody. Jej dobrą jakość potwierdziły badania. Oznacza to również, że wstęp na kąpielisko ponownie jest biletowany.

(k)