Kamerą w parkowanie. Jest jedna oferta na mobilny monitoring

Na niemal 740 tys. zł warszawska spółka wyceniła dostawę systemu monitoringu, który miałby uszczelnić kontrole w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Jego kamery zostaną zamontowane na samochodzie NiOL. Kwota jest jednak wyższa niż ta, którą przewidziano na zakup. Komisja przetargowa sprawdza teraz ofertę pod względem formalnym.

Otwarcie ofert w przetargu miało nastąpić tydzień temu, jednak ze względu na dużą ilość pytań od potencjalnych dostawców zostało przełożone w czasie.

– Wpłynęła oferta firmy MCX PRO, która opiewa na kwotę 733 818 zł – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. – Zamawiający przewidział na ten cel 578 100 zł.

To jednak jeszcze niczego nie przesądza. Po rozpatrzeniu oferty może się bowiem okazać, że spółka znajdzie dodatkowe środki w swoim budżecie. Może też ofertę po prostu odrzucić i przetarg unieważnić.

Mobilny monitoring, wzorem Warszawy i Gdańska, miałby być kolejnym narzędziem pomagającym pobieranie opłat za parkowanie. Wzmocnienie kontroli wydaje się zasadne, bo wielu kierowców wciąż próbuje uniknąć zapłaty. Od 2017 r. do końca kwietnia br. w SPP wystawiono łącznie 597 156 zawiadomień o nieopłaconym postoju. Nadal nieopłaconych jest ok. 29 tys. z 2017 r., z 2018 – ok. 25, w obecnym (do końca kwietnia) już 18 553. Łączna kwota zaległości kierowców wobec miasta wynosi ponad 16,5 mln zł. ©℗

