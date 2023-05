Kajakiem w szczytnym celu

Edyta i Sławek wystartowali nad Wartą. Fot. archiwum

Iwona Glazer z Kluczborka choruje na kifoskoliozę piersiowo-lędźwiową dużego stopnia, a a jej stan bardzo się pogorszył na przestrzeni ostatnich kilku lat i nie jest w stanie samodzielnie oddychać, a uproszczając można powiedzieć, że zabija ją jej własny kręgosłup.

Do tego dochodzą różne inne schorzenia jak np. osteoporoza. Bardzo cierpi i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Pomóc jej postanowili Edyta i Sławek z gminy Lasowice Wielkie z powiatu kluczborskiego.

- Chcemy nagłośnić zbiórkę dla pani Iwony Glazer z Kluczborka poprzez 2-tygodniowy spływ kajakiem do Szczecina, wystartowaliśmy w miejscowości Stara Wieś 30 kwietnia i płyniemy Wartą, a później wpłyniemy do Odry, zaś następnie już prosto do grodu Gryfa i tak spędzamy nasz urlop - relacjonuje „Kurierowi Szczecińskiemu" Edyta. - Jest to już druga nasza wyprawa do Szczecina kajakiem, rok temu płynęliśmy Odrą. Naszą podróż dokumentujemy w formie pamiętnika na Facebooku na fanpageu „Kajakiem w szczytnym celu", gdzie linkujemy i przypominamy o specjalnie utworzonej skarbonce „Kilometry dla Iwony - Warta i Odra", która jest na internetowej stronie www.siepomaga.pl.

Więcej informacji na profilu Iwony: www.siepomaga.pl/iwona-glazer i w linkach www.siepomaga.pl/kilometry-dla-iwony-warta-i-odra oraz www.facebook.com/profile.php?id=100091907327749 .

(mij)