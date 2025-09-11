Rocznicowa edycja „Pamiętajcie o ogrodach". Wpadnij w kwiatach do jubilata

Na zdjęciu (od lewej): Marek Maj, Ewa Maj, Dorota Szyjanowska, Robert Szyjanowski – niezmienni od 25 lat współorganizatorzy jednej z najbardziej znanych i cenionych plenerowych imprez wystawienniczych Szczecina, czyli kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach” oraz towarzyszącej „Wałówki z przysmakami”. Fot. materiały organizatora

Na weekend (20-21 września) otworzy się ogród Wałów Chrobrego – rozstawią stragany zielonego kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach”. Jesienna edycja będzie wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że jubileuszowa. Ulubiona ogrodnicza impreza wystawiennicza Szczecina obchodzi bowiem 25-lecie.

Z tej okazji organizatorzy wydarzenia przygotowali niespodziankę – okolicznościową ramkę do pamiątkowych zdjęć. I jako pierwsi się w niej zaprezentowali:.

– Oto my, organizatorzy „Pamiętajcie o ogrodach” – kiermaszu ogrodniczego na Wałach Chrobrego. Niezmienna ekipa, cztery asy, czyli kareta brnąca przez 25 lat po koleinach, dróżkach, drogach i bezdrożach organizacyjnych obowiązków, tajemnic i niespodzianek: Ewa – dusza uwita z pędów bluszczu i różanych kalejdoskopów; Dorota – osobowość jak szlachetny akord wśród zamętu dnia powszedniego; Robert – niekwestionowany odkrywca lądów i nielądów, mórz i niemórz w przestrzeniach realności i wyobraźni; Marek – kolorowe ptaszę zaklęte w codzienności szarych, powszednich arabesek.

Okolicznościowa ramka już wkrótce będzie dostępna na Wałach Chrobrego dla każdego – podobnie jak konkurs związany z jubileuszem „Pamiętajcie o ogrodach”.

– Zapraszamy do zabawy polegającej na przygotowaniu roślinnej ozdoby: wianka, naszyjnika, przypinki, krawata, kolii lub innego florystycznego elementu galanterii, a następnie do zrobienia sobie z nim zdjęcia w jubileuszowej ramie i umieszczenia go pod specjalnym postem na FB. Będzie to konkurs – plebiscyt, który zatytułowaliśmy: „Wpadnij w kwiatach do jubilata”. Ma charakter otwarty, a zwycięży w nim osoba z największą liczbą reakcji – opowiada Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia.

Zabawa będzie trwała w trakcie kiermaszu (20-21 września) i do godz. 16 dnia następnego (22 września). Organizatorzy zapewniają, że zwycięzca oraz osoby z rankingowym miejsc II i III otrzymają okolicznościowe nagrody.

Na jubileuszową – 50 edycję – „Pamiętajcie o ogrodach” blisko setka ogrodników przywiezie do Szczecina wszystko, co najlepsze – w licznych odmianach: znanych i lubianych oraz zupełnie nowych, rzadko spotykanych i kolekcjonerskich – czyli byliny, kłącza i cebule kwiatowe, trawy ozdobne, pnącza, krzewy oraz drzewka owocowe i ozdobne, rośliny wodne oraz brzegowe, doniczkowe, a do tego świeże zioła. Na kiermaszowych stoiskach będzie dostępna również bogata oferta narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego, wyrobów rękodzielniczych, dekoracji i małej architektury ogrodowej, a dla koneserów – rybki do oczek wodnych i stawów.

Ogrodniczemu kiermaszowi będzie towarzyszył targ jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami” (ul. Szczerbcowa).

Jubileuszowa edycja „Pamiętajcie o ogrodach” odbędzie się w następny weekend: 20-21 września. W sobotę będzie czynny w godz. 9-18, a w niedzielę o godzinę krócej – do g. 17. W tym czasie wjazd na górny taras Wałów Chrobrego będzie dostępny wyłącznie dla obsługi i wystawców imprezy. ©℗

A. NALEWAJKO