Pamiętajcie o ogrodach. Wielki kiermasz – fantastyczny jubileusz już w ten weekend [GALERIA]

Fot. Arleta Nalewajko

W ten weekend warto obrać kurs na Wały Chrobrego, bo na nich będzie cumować różnorodna oferta wyjątkowej – jubileuszowej – 50 edycji kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach”, czyli morze zieleni i wszystkiego, co z ogrodnictwem związane. Kogo nie skuszą pysznogłówki, jeżówki, wrzosy, zawilce japońskie ani guzikowce zachodnie, ten będzie miał szansę posmakować „Wałówki z przysmakami”, czyli regionalnego jadła, że… palce lizać!

Dwa dni ogrodowych rarytasów oraz specjałów regionalnej kuchni – co znaczy, że na Wały Chrobrego w ten weekend (20-21 bm.) zjadą domowi ogrodnicy i smakosze nie tylko ze Szczecina. Tradycyjnie – pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego”. Ale tym razem w jubileuszowej – na 25-lecie – jesiennej odsłonie. Na Wałach Chrobrego stanie blisko 100 stoisk, głównie ogrodniczych. Co na nich?

– Drzewka i krzewy owocowe oraz ozdobne, byliny, cebule kwiatowe, trawy, pnącza ozdobne i jadalne, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach, wrzosy i wiele innych roślin. Wszystko to w szerokiej gamie i obfitości odmian – znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich. Tak szeroki wybór zawdzięczać będziemy producentom, którzy przyjadą specjalnie do Szczecina z wielu rejonów Polski – mówi Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – Ponadto w ofercie znajdzie się mała architektura, kosiarki, ceramika, rękodzieło do domu i do ogrodu.

Na co szczególnie warto będzie zwrócić uwagę?

– Na „Pamiętajcie o ogrodach” zawsze można liczyć na kolekcjonerskie okazy. Jedną z takich propozycji jest heptakodium chińskie: spory, szybko rosnący krzew, który może być prowadzony w formie drzewka. Kwitnie wyjątkowo późno, bo dopiero we wrześniu. Jego kwiaty zebrane są w gęste wiechy i bardzo przyjemnie pachną. Dekoracyjna jest też jego charakterystycznie łuszcząca się kora. Po przekwitnięciu krzew nadal wygląda efektownie ze względu na rozrośnięte i przebarwiające się atrakcyjnie działki kielicha – odpowiada Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – Kolejne z kolekcjonerskich krzewów są także niezwykle wonne i miododajne, więc warto je sadzić obok tarasu, patio lub w strefie relaksu. Pierwszy z nich to wawrzynek gemmata w odmianie ‚Royal Crown’ o żółtych kwiatach, który jest dekoracyjny także po przekwitnieniu: tonie w czerwonych jagodach. Równie oryginalny i rzadko spotykany jest guzikowiec zachodni, którego kuliste kwiatostany przypominają piłeczki pingpongowe i podobnie jak wcześniej wymienione wabią do ogrodu owady, a szczególnie motyle. Natomiast poszukującym roślin przebarwiających się jesienią polecam enkiant dzwonkowaty, którego liście właśnie teraz stają się mozaiką karmazynu, pomarańczu i burgundu. Przy okazji warto wspomnieć o bardzo ciekawych, mało znanych, mrozoodpornych i zimozielonych propozycjach: głogowniku ‚Red Robin’ – polecanym szczególnie na żywopłoty, a także magnolii wielkokwiatowej ‚Bracken’s Brown Beauty’, której kwiaty osiągające średnicę ponad 20 cm zdobią drzewo od czerwca do września.

Na bogato zapowiada się także oferta regionalnego jadła. Stoiska „Wałówki z przysmakami” staną wzdłuż ul. Szczerbcowej. Na nich – wszystko co najlepsze i palce lizać: od pieczyw, serów, wędlin, przez produkcje rodzimych winnic i minibrowarów, aż po grillowane mięsiwa, pajdy chleba ze smalcem i dodatkami oraz nieśmiertelna cukrowa wata. Można będzie też liczyć na bogatą ofertę sezonowych owoców i warzyw.

Kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Wałówka z przysmakami” startują już w sobotę (godz. 9-18), a trwać będą również w niedzielę (w godz. 9-17).

Uwaga dla zmotoryzowanych: na czas kiermaszu z ruchu zostaną wyłączone Wały Chrobrego, a ograniczenia będą obowiązywać także na ulicach: Szczerbcowej, Zygmunta Starego i Wawelskiej. Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać od piątku (19 września) – od godz. 17 do godz. 19.45 w niedzielę (21 września).

A. NALEWAJKO