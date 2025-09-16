Zielony weekend na Wałach Chrobrego. Ogrodowy zawrót głowy

W jesiennej odsłonie „Pamiętajcie o ogrodach” będą królowały wrzosy. Nie zabraknie również dyń, w tym ozdobnych. W czasie trwania imprezy wjazd na górny taras Wałów Chrobrego będzie dostępny wyłącznie dla obsługi i wystawców kiermaszu. Fot. Arleta NALEWAJKO

Sadzonki drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, rośliny cebulowe i byliny, a gdy do tego dodać stragany ze środkami ochrony roślin, nawozów, mebli i narzędzi ogrodowych, rybek do oczek wodnych, stoiska ze specjalistami udzielającymi fachowych ogrodniczych porad i architektów krajobrazu, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że w najbliższy weekend trzeba odwiedzić Wały Chrobrego. Koniecznie!

Przed nami weekend z „Pamiętajcie o ogrodach”, czyli wydarzeniem, na jakie czekają miłośnicy roślin nie tylko ze Szczecina. Odbywa się dwa razy w roku. Teraz czas na jego jesienną edycję – szczególną, bo jubileuszową.

– Ogrodniczy kiermasz obchodzi 25-lecie istnienia, a przy okazji będziemy notowali jego 50 edycję. Zapraszamy do wspólnego świętowania tak wyjątkowego jubileuszu. Dla sympatyków i stałych bywalców „Pamiętajcie o ogrodach” przygotowaliśmy okolicznościową ramkę do zdjęć, z którą będzie się wiązać zabawa, do udziału w której serdecznie zapraszamy – mówi Marek Maj z FM Szczecin, współorganizator wydarzenia. – Nadaliśmy jej tytuł „Wpadnij w kwiatach do jubilata”. Wystarczy przygotować roślinną ozdobę – od wianka, przez przypinkę, do kolii i krawata, a następnie zrobić w niej sobie zdjęcie w naszej okolicznościowej ramce. Następne kroki są równie banalnie łatwe: trzeba umieścić to zdjęcie pod specjalnym postem, jaki zamieścimy na Fb fanpage’u kiermaszu. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim mogą wziąć wszyscy chętni. Natomiast zwycięży osoba z największą liczbą pozytywnych reakcji.

Zabawa będzie trwała w trakcie kiermaszu (20-21 września) i do godz. 16 dnia następnego (22 września). Organizatorzy zapewniają, że zwycięzca oraz osoby z rankingowych miejsc II i III otrzymają okolicznościowe nagrody.

Na jubileuszową – 50 edycję – „Pamiętajcie o ogrodach” niemal setka ogrodników przywiezie do Szczecina wszystko, co najlepsze – w licznych odmianach: znanych i lubianych oraz zupełnie nowych, rzadko spotykanych i kolekcjonerskich – czyli byliny, kłącza i cebule kwiatowe, trawy ozdobne, pnącza, krzewy oraz drzewka owocowe i ozdobne, rośliny wodne oraz brzegowe, doniczkowe, a do tego świeże zioła. Na kiermaszowych stoiskach będzie dostępna również bogata oferta narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego, wyrobów rękodzielniczych, dekoracji i małej architektury ogrodowej, a dla koneserów – rybki do oczek wodnych i stawów.

– Trudno wyobrazić sobie jesienną odsłonę „Pamiętajcie o ogrodach” bez wrzosów. Będą królowały na wielu stoiskach, a paleta ich kolorów zadowoli nawet najbardziej wymagającego domowego ogrodnika. Wrzesień to też dobra pora na sadzenie cebul kwiatowych. Polecam przede wszystkim tulipany pełne, lodowe oraz strzępiaste. Wśród nich ogrodnicy zapowiadają sporo nowości, w tym np. ‚Flaming Evita’, ‚Black Hero’, ‚Blue Diamond’, ‚Bombastic Red’, ‚La Belle Époque’ czy ‚Love Whisper’ – opowiada Robert Szyjanowski z FM Szczecin. – Z pewnością będzie okazja na powiększenie kolekcji hiacyntów i narcyzów. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dość rzadko spotykane w ogrodach komasje, jedne z najpóźniejszych wiosennych kwiatów, które dorastają nawet do 1 m, a ich kwiatostany są złożone z… gwiazdek w barwie niebieskiej, szafirowej oraz białej. Natomiast jeśli w morzu bylin miałbym polecić jakąś, to… Może podpowiem całą serię, na którą składają się ciemierniki, liliowce, krokosmie, zawilce japońskie, żeleźniaki, zielonokwiaty oraz rutewka Delevey’a. Nie zapominając o miodunkach i pysznogłówkach.

Pośród róż, chryzantem, hortensji i traw ozdobnych – tradycyjnie – ogrodniczemu kiermaszowi będzie towarzyszył targ jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami” (ul. Szczerbcowa), podczas której będą się prezentowali m.in. producenci pieczywa, wędlin, serów, przetworów, słodyczy czy piw kraftowych. Nie zabraknie poszukiwanych szczególnie jesienią miodów z najlepszych pasiek, orzechów, warzyw oraz owoców.

„Pamiętajcie o ogrodach” będzie otwarte w sobotę (20 września) w godz. 9-18, a w niedzielę (22 września) – o godzinę krócej, czyli do g. 17. W pierwszym dniu wydarzenia – przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem – odbędą się imprezy towarzyszące: plenerowe zajęcia jogi (g. 13) oraz flash mob flamenco (g. 14.15).

Przypomnijmy: „Pamiętajcie o ogrodach” odbywa się – niezmiennie, czyli od 25 lat – pod patronatem medialnym „Kuriera Szczecińskiego” – największej gazety Pomorza Zachodniego. ©℗

A. NALEWAJKO