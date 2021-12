Jest ulica, chcą placu. Dmowski za Adamowicza?

itd

2021-12-20 15:49:13

W Szczecinie zyje wielu potomkow tych co ''wyzwalali'' Polske w smierdzacych walonkach.Dla nich ten caly adamowicz to wzor do nasladowania jak sie dorobic w samorzadach .Pocieszeniem jest tylko to,ze w warszawce jest jeszcze wiecej patologi.