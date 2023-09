Zanieczyszczenie jeziorka Słonecznego. Jest ostrzeżenie dla mieszkańców

Ostrzeżenie dla mieszkańców wydał szczeciński oddział państwowej spółki "Wody Polskie". Zaleca, by nie zbliżać się do położonego na szczecińskich Gumieńcach jeziorka Słonecznego oraz cieków, które ją zasilają. Wszystko przez tajemnicze zabarwienie wody, które mieszkańcy zauważyli na początku tygodnia. Niestety, dziwny kolor wody nie wszystkich odstrasza, a we wtorek w zanieczyszczonym jeziorku wędkarze łowili ryby. Być może w czwartek będzie wiadomo, co zanieczyściło wody.

Komentarze

@Józek 2023-09-06 15:35:24 No ale to chyba nie Wody Polskie zanieczyściły jeziorko. To okoliczni.mieszkańcy je zaśmiecają a radni tylko petycje piszą zamiast wprowadzić kulturę

;/ 2023-09-06 15:08:46 Tym razem jak ostatnio tez mieszkancy za darmo maja sprzatac to jeziro, gdzie jest panstwowy wlasciciel za to odpowiedzialny ,przyroda w ruinie !!! odra rok temu teraz czas na jeziora, !!

Józek 2023-09-06 14:45:04 Tomasz jak będziesz komentował następnym razem to zdobądź elementarna wiedzę w czyjch kompetencjach są takie akweny jak jeziorko Słoneczne. Jak się dowiesz napisz i przeproś.

@Tomasz 2023-09-06 14:39:23 Jeziorko podlega pod Wody Polskie, więc oskarżanie Miasta jest kłamstwem... Jak się coś pisze, to trzeba czasem pomyśleć!

Hans 2023-09-06 14:28:37 Niech sprawdzą od razu na poziom rtęci

@Tomasz 2023-09-06 14:28:04 A co Krzystek ma z tym wspólnego? A co radni mają z tym wspólnego? Co to są Wody Polskie? Kto nimi zarządza? Co za szczecińska łysa pała stała nie tak dawno na ich czele?

wert 2023-09-06 14:21:21 Wody Polskie pod przewodnictwem PiS odpowiadają za ten akwen.

Marek 2023-09-06 14:14:23 Jeśli to nie woda z pożari to okoliczni mieszkańcy słabo dbają o swoją dzielnicę. No pewnie nie wszyscy