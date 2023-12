Jest postępowanie dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej przez oficera z Koszalina

Fot. Dariusz Gorajski

Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej w formie kilkunastu tysięcy złotych oraz ekspresu do kawy o wartości 5 tysięcy złotych przy zawieraniu umowy na zakwaterowanie żołnierzy przez kapitana z 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie - dowiedziała się PAP.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w wyniku działań operacyjnych podjętych przez Żandarmerię Wojskową, a nadzorowanych przez Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie. "Zatrzymanym okazał się oficer w stopniu kapitana z 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie" - poinformował we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Jak ustalili śledczy, do przyjmowania pieniędzy dochodziło w kilku ratach w trakcie bezpośrednich spotkań w Zamościu oraz w województwie zachodniopomorskim. "Podczas ostatniego takiego spotkania, do którego doszło pod koniec października br., żołnierz otrzymał również automatyczny ekspres do kawy" - podał prok. Banna.

Po doprowadzeniu do Prokuratury wojskowy usłyszał zarzut przyjmowania w krótkich odstępach czasu korzyści majątkowych w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu właścicielowi hotelu umowy na zakwaterowanie żołnierzy z 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie na korzystnych dla wynajmującego warunkach.

"Podejrzany złożył wyjaśnienia. W związku koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie wystąpił do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury wskazując, że zgromadzony materiał dowodowy świadczy o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przez niego zarzuconych mu czynów" - przekazał prok. Banna.

Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.(PAP)

