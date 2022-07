Rondem Portowców od wtorku dookoła, czyli... zakorkowany wyjazd z miasta

Wprowadzona od wtorkowego ranka (26 bm.) kolejna reorganizacja ruchu w obrębie układu drogowego szczecińskiej Łasztowni przy ul. Energetyków skutecznie sparaliżowała zwłaszcza wyjazd nią w kierunku prawobrzeża. Ruch okrężny dopuszczony przez przecinające ją rondo Portowców na wysokości skrzyżowania z ulicami św. Floriana, Władysława IV i Bytomską w połączeniu z nowymi zwężeniami jezdni z powodu nadal prowadzonych tam prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego sprawiły, że dwa sznury aut oczekujących na możliwość przejazdu zaczynały się tuż za przejściem dla pieszych na wysokości skrzyżowania przy Bramie Portowej.

Swoje w ogonkach musieli również odstać autobusy komunikacji miejskiej, a także na mijance dodatkowo wydłużył się czas pokonywania jej przez tramwaje. Ponadto kierowcy - niezależnie od kierunku jazdy - powinni pamiętać, że teraz od estakad Trasy Zamkowej obie nitki jezdni są już zawężone tylko do dwóch pasów ruchu kosztem poszerzonego z obu stron pasa torowiska. Dotychczasowe lewe skrajne pasy zaanektowane zostały pod dwa szpalery nowych słupów sieci trakcyjnej, które zastąpią tam wkrótce te, które dotąd usytuowane były w jednym rzędzie między torami.

W kierunku mostu Długiego oboma pasami przejazd odbywał się pierwszego dnia reorganizacji praktycznie bez przeszkód. Tylko na łukach wjazdu i zjazdu z ronda kierowcy muszą tu uważać, bo wciąż rozstawione są pachołki wygradzające od strony krawężników, gdzie kontynuowane są prace brukarskie nim rozpocznie się zalewanie nawierzchni nową warstwą asfaltu. Zakorkowana za to była nitka wyjazdowa ul. Energetyków. Na łuku w obrębie ronda od strony ul. św. Floriana jezdnia pozostawała wciąż zawężona, stąd znaczne spowolnienie, zwłaszcza wówczas, gdy pojawiały się na nim duże ciężarówki z naczepami. A dalej po zjeździe z ronda w kierunku mostu Portowego nad Parnicą na fragmencie jezdni za obie estakady Trasy Zamkowej kierowcy też mieli do dyspozycji tylko jeden z dwóch pasów ruchu już po jej zwężeniu.

To zresztą nie koniec niespodzianek komunikacyjnych szykowanych w tym rejonie w najbliższym czasie. W niedzielę (31 lipca) na pół dnia zawieszone będzie kursowanie tramwajów do pętli Turkusowa, bo drogowcy w tym czasie zajmą się znów przekładaniem najazdów torowych w nowe tymczasowe miejsca, by można było składy na trasę skierować ponownie po godz. 12. A za tramwaje od Bramy Portowej połączenie z prawobrzeżem zapewnią autobusy zastępczej linii 807. ©℗

(M)