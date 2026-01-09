Prom „Gryf” wystawiony na sprzedaż

Fot. Wojciech SOBECKI

Na portalach internetowych Petronav.net i NautiSNP ukazało się ogłoszenie o sprzedaży pływającego przez wiele lat w barwach Unity Line promu „Gryf”.

REKLAMA

Prom zbudowano w 1990 roku w Szwecji. Od 2004 roku statek pływał w barwach armatorskich Unity Line, początkowo na trasie Świnoujście – Ystad później przez wiele lat przewoził pasażerów w serwisie ze Świnoujścia do Trelleborga.

Statek może zabrać 100 samochodów ciężarowych i 180 pasażerów (na portalu Petronav.net podano, że prom może przewozić 120 naczep i 240 pasażerów).

„Ten statek stanowi doskonałą okazję dla nabywców poszukujących promu pasażerskiego typu ro-ro na sprzedaż o sprawdzonej zdolności operacyjnej na wodach europejskich” – napisano na portalu.

Na stronie NautiSNP napisano, że prom jest do kupienia za 16 mln USD, ale sprzedający spodziewa się uzyskać wyższą cenę.

Na trasie ze Świnoujścia do Trelleborga „Gryf” zostanie zastąpiony przez zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej „Jantar Unity”. Nowa jednostka ma 195,6 m długości i 4,1 km linii ładunkowej i z pewnością stanie się symbolem najwyższej jakości usług przewozowych na Bałtyku.

(ws)

REKLAMA