Jak się zmieniał Szczecin? Plac Solidarności

Plac Solidarności dzisiaj Fot. Ryszard PAKIESER

Na publikowanych dziś zdjęciach widać tak wiele elementów związanych ze Szczecinem i jego historią, że aż nie wiadomo od czego zacząć. Zdjęcie czarno-białe wykonano dnia 7 sierpnia 1960 r. Taka właśnie data widnieje z tyłu fotografii. Od tamtej pory minęły 63 lata. Przez ten czas dokonało się bardzo wiele zmian. Nie tylko w przestrzeni miasta, co widać na naszych zdjęciach, ale również ustrojowych. A do niedawna pusty plac ma w tym swój udział.

Do czasów alianckich nalotów bombowych ten kwartał miasta był ściśle zabudowany. Po roku 1945 nie przystąpiono do odbudowy budynków. Zniszczone podczas wojny domy rozebrano, a po uprzątnięciu gruzów zagospodarowano pustą przestrzeń poprzez utworzenie placu.

W latach 60. XX wieku urządzono tu plac zabaw z piaskownicą, łodzią, pontonem i dziecięcą ślizgawką. Na zdjęciu z roku 1960 widzimy rodzeństwo Ewy i Rajmunda Gałeckich, których na kliszy uwiecznił ich tata Bolesław Gałecki.

Cała rodzina przyszła tutaj na niedzielny spacer. Mieszkali wówczas na Pogodnie, a Wały Chrobrego i jego okolice były i są nadal jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc Szczecina.

Pewnego dnia wszystkie dziecięce atrakcje zniknęły z placu. Było to w pamiętnym grudniu 1970 roku. To właśnie wówczas pod gmach Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej podeszli protestujący stoczniowcy. Dziecięce akcesoria posłużyły im jako tarany, którymi próbowali sforsować drzwi, za którymi skryli się milicjanci. Milicja użyła broni…

Przez lata plac, nie licząc kiosku z prasą i biletami oraz kilku krzewów i drzew, był pusty. Stawały przy nim autobusy jadące aż do Polic.

W grudniu 2005 roku na placu, który otrzymał nazwę plac Solidarności, odsłonięto pomnik Ofiar Grudnia ’70. Jest nim „Anioł Wolności” autorstwa prof. Czesława Dźwigaja. Monument przedstawia postać anioła niosącego koronę cierniową. Pod pomnikiem umieszczono tablice z imionami i nazwiskami 16 ofiar śmiertelnych grudniowej rewolty.

Na placu jest jeszcze jedno miejsce związane z ważnymi wydarzeniami. To Centrum Dialogu „Przełomy”. Mieści się pod ziemią. CDP powstało z inicjatywy szczecińskiej dziennikarki Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz. Wewnątrz prezentowane są wystawy dotyczące najnowszej historii Szczecina i Pomorza Zachodniego na tle Polski i Europy. Centrum Dialogu Przełomy to również m.in. lekcje historii, spotkania z uczestnikami wydarzeń, z autorami i twórcami. To również debaty, prelekcje.

Dziś plac Solidarności to przede wszystkim miejsce, gdzie odbywają się różnego rodzaju manifestacje społeczne. Plac służy również… deskorolkowcom.

I na koniec kilka słów o widocznym w tle budynku sakralnym. To kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła – świątynia parafialna Kościoła Polskokatolickiego. Kościół znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Krzysztof ŻURAWSKI