Dziś w Szczecinie demonstracja poparcia dla Iranek

Kamilenie

2022-10-01 13:29:57

To jest kwestia tożsamości kulturowej i nikt nie może w Polsce narzucać co mają nosić lub nie nosić Iranki bo się komuś na palcu Adamowicza czy Solidarności podoba lub nie podoba. Natomiast sami Irańczycy mogą sobie zmienić styl życia jak chcą i kiedy chcą. Co do śmierci Iranki ubolewamy nad nią ale w tej sprawie prowadzone jest śledztwo. Aktywność można także wykazać w naszych domach opieki- lecz to chyba trudniejsze niż pokazanie się przez chwilę z plakatami w centrum miasta dla fotek