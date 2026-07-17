Jak lato, to z IPN-em. Przybliżają młodym ludziom polską historię

Edukacyjne spotkania w Łukęcinie to początek letniej trasy IPN-u w regionie. Fot. IPN Szczecin

Szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej zainaugurował tegoroczną akcję „Lato z IPN”. Jest to cykl bezpłatnych zajęć edukacyjnych, gier terenowych oraz warsztatów historycznych, przygotowanych specjalnie z myślą o obozach harcerskich oraz dzieciach i młodzieży spędzających wakacje na Pomorzu Zachodnim.

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Na początek pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN udali się do Łukęcina, gdzie stacjonuje obecnie Hufiec ZHP Myślibórz. Dla wypoczywających tam harcerzy zorganizowano trzy bloki tematyczne. Uczestnicy mieli okazję zagrać w grę planszową „Konspira”, zapoznać się z techniką sitodruku i obsługą dawnych maszyn do pisania, a także pogłębić wiedzę o polskich symbolach narodowych – hymnie oraz godle. Przygotowane stanowiska pozwoliły młodzieży w przystępny sposób przybliżyć realia epoki PRL-u oraz kluczowe momenty z historii Polski.

Wieloletnią, systematyczną współpracę z instytucją podkreśla harcmistrzyni Joanna Topolska, komendant hufca ZHP Myślibórz:

– Z IPN-em współpracujemy dość długo. W zeszłym roku gościliśmy Instytut Pamięci Narodowej trzy razy, w tym roku to nasza pierwsza wspólna akcja. Mamy na tym turnusie jeszcze dwa obozy, które IPN również odwiedzi ze swoimi warsztatami. W ciągu roku szkolnego także regularnie współpracujemy, organizując różne gry i korzystając z oferty, którą Instytut przygotowuje dla województwa zachodniopomorskiego.

Edukacyjne spotkania w Łukęcinie to dopiero początek letniej trasy IPN-u po regionie. Kolejne warsztaty będą realizowane w nadmorskich i leśnych bazach obozowych przez cały okres wakacyjny.

(as)

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